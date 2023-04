L’association Saint-Sornin Accueille vous donne rendez-vous le samedi 15 et dimanche 16 avril pour sa 7ème rencontre bien-être et arts divinatoires à la salle des fêtes de Saint-Sornin, 10 rue de la Seigneurie. Une occasion idéale de découvrir une trentaine d’intervenants. Des conférences sur ces deux mondes seront proposées au cours du week-end, à partir de 14h. Samedi à 18h30, Instant découverte sono-thérapie. Sur place : restauration rapide. Accès libre de 10h à 18h. Plus d’infos au 06 86 73 17 28.