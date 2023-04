La Fédération nationale des infirmiers de Charente-Maritime tire la sonnette d’alarme. Alors que la dernière étape du déploiement du Bilan de soins infirmiers, le BSI, était initialement prévue pour le 1er avril, l’Assurance maladie a décidé de reporter la généralisation du dispositif. Une décision qui menace la prise en charge du grand âge et de la dépendance à domicile, comme le déplore le président de la FNI 17 Fabrice Brivady :

Ce qui est loin d’être le cas pour tous les patients dépendants aujourd’hui :

Cette inquiétude intervient dans un contexte de vieillissement de la population. Plus de 140 000 personnes seront potentiellement dépendantes en Charente-Maritime à l’horizon 2030. La FNI demande à la CNAM d’appliquer la généralisation du BSI et de rouvrir les négociations avec les syndicats d’infirmiers.

Sandrine Forgit, infirmière, et Fabrice BRIVADY, Président FNI 17