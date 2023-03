D’importantes difficultés de circulation sont à prévoir à partir de dimanche sur le viaduc du Martrou, entre Rochefort et Échillais. En raison de travaux d’étanchéité, et parallèlement à l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle, le trafic sera fortement impacté. Le chantier, qui va se poursuivre jusqu’au 24 avril, tombe en pleine période des vacances de Pâques. Les vacances scolaires d’avril sont en effet l’occasion pour le Département de la Charente-Maritime, propriétaire de l’ouvrage, de procéder à ces travaux de réfection de l’étanchéité du pont, vieille de 30 ans. Le flux de circulation étant moins important qu’en période classique, car les usagers, qui empruntent quotidiennement le pont pour aller travailler, sont globalement moins nombreux. Le chantier qui va se dérouler du 2 au 24 avril exige une intervention 24h/24h, 7J/7, et ce pendant 21 jours. L’impact sur la circulation sera donc conséquent. La circulation sera réduite sur une seule voie dans chaque sens, et interdite pour les poids lourds à partir de 3.5 T et les convois exceptionnels, sauf pour les bus, les cars, les véhicules de secours, d’exploitation et des entreprises en charge des travaux. Mais des retards sont à prévoir pour la desserte des bus et le ramassage scolaire. À noter que les camions assurant le transport des objets et matériaux déposés en déchetteries ne sont pas autorisés à emprunter le viaduc pendant cette phase de travaux. En conséquence, toutes les déchetteries, sauf celle de l’île d’Aix, conserveront leurs horaires d’hiver jusqu’au 24 avril. Par ailleurs, les horaires de traversée à pied ou à vélo du pont Transbordeur, qui rouvre ce samedi 1er avril, seront étendus du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30, sauf le mardi 11 avril. Ces travaux d’étanchéité constituent la phase finale du chantier d’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle lancé en octobre dernier. Coût de l’opération : 7,2 millions d’euros.