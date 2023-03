La bonne santé économique des entreprises du pays royannais, du bassin de Marennes et de l’île d’Oléron. Malgré une forte augmentation du nombre de radiations l’an dernier, +73% par rapport à 2021, l’activité reste soutenue sur ces trois territoires, selon la Chambre de commerce et d’industrie de la Charente-Maritime, qui vient de dresser un bilan encourageant de l’activité économique. Avec une mention particulière pour les conciergeries dont le nombre a explosé, comme le souligne Magalie Menon, responsable de l’antenne de Royan de la CCI 17 :

Belle dynamique également concernant les reprises d'entreprises qui sont en légère augmentation. + 1,2%, quand la moyenne départementale affiche une baisse de 11%. Magalie Menon :

Pour 80% des chefs d'entreprises du territoire, la situation semble plutôt bonne pour 2023. Seuls 20% affirment avoir été impactés par la hausse des prix de l'énergie. De quoi limiter la casse, comme le souligne Thierry Hautier, président de la CCI de la Charente-Maritime :

La CCI va donc rester vigilante et continuera d'accompagner les entreprises. Le reportage est signé Florine Blaevoet.