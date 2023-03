Non, la Ville de Surgères n’utilise pas de glyphosate pour désherber le terrain de pétanque. Malgré les apparences et contrairement aux dires de certains, l’entreprise prestataire, qui intervient pour le compte de la municipalité, a recours à des produits dits de « bio-contrôle » pour l’entretien des espaces publics, comme ce fut le cas dernièrement à l’espace Georges-Pompidou. Une obligation pour la Ville qui ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires depuis février 2014. La maire Catherine Desprez tient à rassurer les habitants, inquiets après l’apparition d’une couleur jaunâtre sur les parties traitées, laissant penser à un traitement au glyphosate. On l’écoute :

Pour éviter toute confusion, la Ville prévoit pour les prochains traitements un affichage spécifique afin d’informer la population, même si, rappelons-le, l’utilisation du glyphosate est désormais prohibée