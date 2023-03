La tension monte d’un cran entre pro et anti-bassines. Hier, des agriculteurs, de retour d’une manifestation à La Rochelle, s’en sont pris violemment à la maison du vice-président de l’association écologiste Nature environnement 17 Patrick Picaud. Ce dernier qui a fait condamner à plusieurs reprises par la justice l’illégalité des réserves de substitution. Des dizaines de pneus et de tuyaux ont été jetés dans sa propriété à La Laigne. Des tags ont été réalisés, et la porte d’entrée a été détériorée. Face aux insultes et aux menaces, l’épouse du militant écologiste, qui était seule à ce moment-là, a dû se replier dans sa maison. Des faits qui interviennent à la veille d’une grande mobilisation contre les méga-bassines ce week-end dans le sud des Deux-Sèvres.