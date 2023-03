L’intersyndicale de Charente-Maritime ne décolère pas. Après le passage en force du gouvernement et le recours au 49.3 hier pour faire adopter sa réforme des retraites, la mobilisation se poursuit dans le département et le mouvement prend de l’ampleur. Les appels à manifester se multiplient. Les syndicats appellent à deux nouveaux rassemblements demain matin à 10h30 place de Verdun à La Rochelle et devant l’entreprise Enedis à Saintes. D’autres actions sont prévues tout au long de la semaine prochaine avant une nouvelle journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars. Yvonne Gaborit est la secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/cgt-1-1.mp3 Yvonne Gaborit qui appelle à une manifestation de grande ampleur jeudi prochain :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/cgt-2-1.mp3 Trois manifestations sont prévues jeudi prochain en Charente-Maritime. À 10h30 devant le palais de justice de Saintes. À 14h au rond-point du Polygone à Rochefort, après un barbecue revendicatif à midi. Et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle, après là encore un barbecue à midi.