L’association Adam organise une conférence sur « l’Art nouveau suite et fin » par Claude Marotel, biologiste, qui a suivi pendant quatre ans les cours de Philippe Thiébaut, historien de l’art, spécialiste de l’Art nouveau, à l’École du Louvre. Rendez-vous le mardi 28 mars à 20h30 au musée des Cordeliers, 9 Rue Régnaud, à Saint-Jean-d’Angély. Participation libre. Pour les renseignements et les réservations (conseillées), vous pouvez contacter le 05 46 25 09 72 et par mail à musee@angely.net.