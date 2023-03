Environ 300 personnes ont participé hier après-midi à la marche blanche organisée à Niort en hommage à Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke, ce jeune couple de 21 et 22 ans frappé à mort, dont les corps ont été retrouvés début mars en Charente-Maritime, trois mois après leur disparition le 26 novembre à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Des fleurs ont été jetées dans la Sèvre niortaise, à l’endroit où Kevin avait l’habitude de pêcher. « Je veux que justice soit faite », a déclaré Guy Trompat, le père du jeune homme dont les obsèques auront lieu jeudi à 14h en l’église Saint-Hilaire de Niort. Celles de Leslie se tiendront samedi à 14h30 au crématorium de La Rochelle et seront ouvertes au public. À ce jour, trois suspects ont été mis en examen et écroués : l’un pour enlèvement et séquestration, les deux autres pour assassinats.