Alors que le Sénat a approuvé cette nuit l’article 7 qui prévoit le recul de l’âge de départ à 64 ans au lieu de 62, les syndicats ne lâchent rien pour exiger le retrait du projet de loi du gouvernement. En Charente-Maritime, ils se réuniront demain pour annoncer les prochaines actions à mener. Hier, de nouveaux rassemblements ont été organisés dans le département, au lendemain de manifestations records qui ont rassemblé plus de 20 000 personnes en Charente-Maritime et 350 000 en Nouvelle-Aquitaine. Une centaine de personnes se sont de nouveau mobilisées ce mercredi à La Rochelle, environ 200 à Saintes et 150 à Rochefort. A noter que les accès au port rochelais de La Pallice ont été bloqués une bonne partie de la journée par les dockers en grève.

Plus tard dans la journée, une centaine de personnes se sont réunies à la salle de l’Oratoire à La Rochelle, dans le cadre d’un rassemblement de la Coordination féministe à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des discours ont été prononcés, suivis de témoignages et de chants pour défendre la cause féministe. Il était aussi question de porter les revendications contre la réforme de retraites qui risque d’impacter lourdement la situation des femmes.