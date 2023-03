Opération séduction pour le lycée polyvalent Louis-Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d’Angély. L’établissement, qui compte environ un millier d’élèves, organise samedi matin des portes ouvertes pour présenter l’étendue de son offre de formations, allant de la Seconde à la Terminale pour la voie générale, et de la 3e prépa métiers au CAP et Bac Pro pour les filières professionnelles. Le lycée dispose également d’un pôle d’enseignement supérieur avec deux BTS Comptabilité gestion et Management commercial opérationnel. On écoute le proviseur Rémy Pluyaut :

Et rendez-vous donc ce samedi de 8h30 à 12h30.