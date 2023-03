L’identification des deux corps découverts ce week-end en Charente-Maritime est en cours, dans l’affaire de la disparition de Leslie et Kevin le 26 novembre dernier à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. L’un a été retrouvé vendredi après-midi dans la commune de Puyravault, près de Surgères. Là où ont été découverts dans un container à vêtements les effets personnels du couple, et là où réside l’un des trois suspects interpellés la semaine dernière qui a été mis en examen pour assassinats. L’autre corps a été retrouvé samedi matin dans une commune voisine, à Virson. L’autopsie en cours depuis hier doit permettre d’identifier formellement les victimes. Samedi, le 3e suspect a été mis en examen pour le double meurtre et placé en détention.