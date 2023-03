Selon la Chambre de commerce et d’industrie de la Charente-Maritime, le nombre de radiations d’entreprises a progressé. +62,6% sur le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort océan, et +90% sur la Communauté de communes Aunis Sud. Parmi les 313 entreprises radiées, 208 l’ont été volontairement. A contrario, le nombre de créations d’entreprises a diminué de 5,1% en pays rochefortais et 1,2% en Aunis Sud. On note également que 95% des entreprises des deux territoires ont été touchées par l’inflation, et que la hausse des prix de l’énergie a impacté l’activité de 20% d’entre elles, notamment dans le secteur industriel et la restauration. Les précisions de Muriel Robin, responsable de l’antenne CCI de Rochefort :

Malgré l’espoir d’une reprise, les perspectives semblent encore incertaines pour 2023 compte tenu du contexte géopolitique, comme le souligne Thierry Hautier, président de la CCI de la Charente-Maritime :

Sur le territoire des Vals de Saintonge, la CCI de Saint-Jean-d’Angély dresse un bilan plus positif de la situation économique du territoire, avec une progression des créations d’entreprises. 129 nouvelles sociétés ont vu le jour, et d’autres vont prochainement s’installer. Le territoire en compte plus de 2 700, et 5 400 salariés. Toutefois, les besoins en recrutement restent très importants.