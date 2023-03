Un 2e suspect a été placé en garde à vue dans l’affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Comme le premier qui doit être déféré aujourd’hui devant un juge d’instruction du tribunal de Poitiers pour une possible mise en examen, il s’agit d’un jeune homme faisant partie du cercle d’amis du couple qui a disparu le 26 novembre dernier à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Placé en garde à vue hier à 14h, le suspect habite à Puyravault, près de Surgères. Là où ont été retrouvés dans un container à vêtements des effets personnels de Leslie et Kevin. L’enquête s’accélère, et les investigations se poursuivent selon le procureur de Poitiers Cyril Lacombe. L’affaire pourrait être liée à un trafic de stupéfiants.