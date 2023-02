Vendredi, Bernard Riac, le PDG du groupe Valvital, en charge de la construction de l’établissement, s’est rendu sur place, en compagnie de son architecte, des élus et des autorités locales. Il s’agissait de faire un point d’étape sur les différentes procédures en cours dont celle de l’agrément de l’eau minérale qui sera utilisée à des fins thérapeutiques. Agrément qui devrait intervenir au plus tard en mai prochain. Les premières esquisses du projet architectural du futur établissement thermal, de l’espace bien-être et de la résidence hôtelière ont également été dévoilées. Ouverture prévue en 2026.