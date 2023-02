La gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante d’une jeune fille âgée de 16 ans à Saint-Savinien. Elle s’appelle Océane Maudet, et sa famille d’accueil est sans nouvelle d’elle depuis samedi où elle a été vue pour la dernière fois. L’adolescente mesure 1,60m, est de corpulence mince, a les yeux marrons, les cheveux longs et noirs. Elle porte des lunettes dorées, et avait un sac à dos gris quand elle a disparu. On ignore sa tenue vestimentaire. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély au 05 46 90 20 18.