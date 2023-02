La signature hier après-midi à Saintes d’une convention entre la Ville et l’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci vise à concrétiser le soutien apporté par la municipalité pour faciliter les actions d’information et d’organisation des collectes. Dans un contexte de crise où le niveau des réserves de sang demeure en-dessous du seuil de sécurité, ce partenariat est un signal positif fort pour encourager le don et améliorer la situation.

Saintes est donc devenue officiellement ce lundi après-midi une « Commune partenaire du don de sang ». Cette signature vient sceller une ambition commune en matière de santé publique qui augure une collaboration encore plus dynamique. L’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine se réjouit de ce soutien de la ville santone, car le rôle des collectivités locales est primordial pour soutenir ce geste citoyen fort et indispensable qu’est le don de sang. A l’heure où la mobilisation des donneurs est devenue plus difficile, il est indispensable pour l’EFS d’engager des actions pour une mobilisation régulière, dans la durée, afin de répondre aux besoins des malades et des victimes d’accidents de la route. Ainsi, labellisée, Saintes renforce son rôle d’acteur public, investi au service de l’intérêt général et de la santé publique. Par la signature de cette convention, la ville de Saintes confirme son engagement en faveur du don de sang, en sensibilisant ses administrés à cette question, en facilitant l’organisation de collectes par le prêt de salle, et en informant les citoyens sur les horaires et lieux de collecte via ses nombreux outils de communication.