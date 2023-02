Alors qu’un projet d’extension est dans les cartons et qu’une étude de faisabilité doit être lancée, les huit salariés de l’espace culturel sont confrontés quotidiennement à des problèmes de place pour travailler, évoluer et accueillir le public et les artistes dans de bonnes conditions. La création de deux salles supplémentaires et d’une vraie salle de spectacle est donc fortement attendue par l’équipe professionnelle, comme le souligne Nadine Maby, chargée de communication :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/palace-1.mp3 Ce qui n’est pas sans poser des difficultés logistiques. Nadine Maby :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/palace-2.mp3 Ce sera donc à nouveau le cas vendredi soir lors de la venue de Jokers, le trio jazz emmené par l’accordéoniste Vincent Peirani. C’est à 20h30. La saison culturelle se poursuivra le vendredi 10 mars avec le concert de la chanteuse réunionnaise Ann O’Aro trio, avant trois pièces de théâtre. Et en clôture le 11 mai à 20h30, le concert du jazzman Antonio Lizana accompagné de son danseur de flamenco.