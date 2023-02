Scène ouverte du 17/02/23 avec le groupe Hope de La Rochelle.

Crée en 2012, le groupe HOPE à débuté avec une configuration plus « minimaliste » que celle actuellement. En effet, la formation musicale était initialement composée de 3 chanteurs (ce que nous nommons affectueusement le « noyau dur ») et d’un guitariste (Patrick Papineau, ancien coordinateur de la Puce à l’oreille et du Chœur Gospel de La Rochelle(17), qui est d’ailleurs à l’initiative du groupe, qui se nommait à l’époque « Hope Quartet »). Plus tard, le groupe s’est modifié après le départ du 2éme guitariste pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : les 3 chanteurs « principaux » : Nicolas Louradour (Ténor); Adrienne Shambert (Soprano) ; Sandrine Banéat (Alto) et 3 musiciens : Samuel Perrot (Clavier) ; Alan Todd (Guitare); Hubert Ravard (Drums et Chant) ainsi que les oreilles et les yeux exercés de Wilfried Texier qui est notre technicien son et lumières.

En concert le vendredi 23 juin 2023 à 20h à la salle des fêtes de Dompierre-sur-Mer. En soutien à l’association « Bouger contre la S.L.A ».

https://www.facebook.com/Hope4tet