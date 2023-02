SUD santé sociaux Charente-Maritime crie au scandale après la fermeture des urgences de l’hôpital de La Rochelle. Alors que la direction invoque un afflux massif de patients et le manque de lits, le syndicat semble affirmer que la direction dissimule les vraies raisons qui ont conduit à cette situation, à savoir la casse du service public. On écoute Christophe Geffré, infirmier à l’hôpital de La Rochelle et secrétaire départemental du syndicat SUD :

A noter que les urgences devaient rouvrir à 14h cet après-midi. En attendant, il faut appeler le Samu centre 15 avant de se rendre sur place.