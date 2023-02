Les chiffres de la délinquance en Charente-Maritime. Ils sont globalement en hausse dans le département. Selon le bilan de l’année 2022 présenté avant-hier à la préfecture de La Rochelle, la progression est globalement de plus de 12%, toutes catégories confondues. Plus de cambriolages, plus de trafics de stupéfiants, plus de morts sur les routes, mais moins de violences conjugales. Conséquences de la fin des périodes de confinements et d’un retour à la vie normale, après deux années de crise sanitaire. Le point avec Florine Blaevoet :

