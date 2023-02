Le salon Objectif emploi a fait le plein hier matin à la salle du Castel park à Surgères. Plus de 300 visiteurs sont venus à la rencontre des organismes de formation et d’une quinzaine d’entreprises locales qui recrutent actuellement. L’occasion pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en recherche de formation de trouver des solutions d’avenir directement sur place, à l’instar d’Alexis Garcia :

Outre les offres de formation, ce sont plus d’une centaine de postes à pourvoir qui ont été proposées, dans des secteurs en tension qui recrutent massivement, comme le souligne Gaëlle Fontaine, coordinatrice de la Maison de l’emploi de Surgères :

Parmi les secteurs en tension donc, la restauration. Alexandre Lachaumette est traiteur à Surgères. Pour lui, ce type de salon est très important pour trouver du personnel :

Élodie Cogné est responsable des ressources humaines chez l’industriel Armor protéines à Surgères. Elle aussi recrute activement. Elle a rencontré une vingtaine de candidats :

A noter que le salon Objectif emploi était organisé par la Communauté de communes Aunis Sud, dans le cadre des Assises de l’emploi initiées par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.