Donner le goût du travail manuel aux jeunes. C’est tout l’enjeu de l’association nationale L’Outil en main qui se développe en Charente-Maritime. Après La Rochelle, Surgères et Saint-Fort-sur-Gironde, elle envisage d’ouvrir une nouvelle antenne à Saintes. L’occasion pour les jeunes de 9 à 14 ans de l’agglomération saintaise de s’initier aux métiers manuels grâce au savoir-faire des artisans et ouvriers bénévoles, comme l’explique Philippe Duval, retraité de l’enseignement et membre fondateur :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/outil-saintes.mp3 Philippe Duval espère une ouverture de L’Outil en main saintais en septembre 2023. Il est à la recherche de locaux. Une assemblée générale constitutive a lieu ce soir à 18h à la salle des Prises à Chaniers.