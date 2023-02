La lutte contre la réforme des retraites a mobilisé encore plus de monde hier en France. La seconde journée d’action a rassemblé plus de 2,8 millions de manifestants selon la CGT, 1,27 million d’après la police. Du jamais vu depuis 1995. En Charente-Maritime, la jeunesse est venue gonfler les rangs, comme hier après-midi à La Rochelle où 13 000 personnes ont défilé dans les rues de la Ville selon les syndicats. Dans la matinée, ils étaient plus de 3 500 manifestants à Saintes, et autant à Rochefort. Une mobilisation plus forte que celle du 19 janvier. Le mouvement ne faiblit pas, et les syndicats particulièrement déterminés ne lâchent rien pour exiger le retrait de cette réforme. Ils appellent à deux nouvelles journées d’action les 7 et 11 février prochains.

Moins de profs dans les rues de l’Académie de Poitiers. Selon le rectorat, les enseignants étaient près de 26% à faire grève hier, autant dans le premier que le second degré. C’est moins que le 19 janvier où la moyenne dépassait les 38% de grévistes.