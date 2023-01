Le tourisme a toujours le vent en poupe en Charente-Maritime. Avec plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires, la filière reste la première économie du département. Afin de maintenir ce cap, des efforts seront encore faits cette année pour faire venir la clientèle. C’est en tout cas la direction donnée par l’agence de développement Charentes tourisme.

Après deux années marquées par la crise sanitaire, l’activité touristique dans les Charentes a retrouvé en 2022 son dynamisme et affiche des résultats globalement supérieurs à 2019, année de référence avant le Covid. Le nombre de nuitées est en hausse de 20 % dans les deux Charentes par rapport à 2021, et de 10% par rapport à 2019. La fréquentation en Charente-Maritime est en hausse de 10 % par rapport à 2019. On note une présence soutenue de la clientèle française avec une progression de 10 % des nuitées par rapport à 2021 et 2019. Les touristes étrangers ont fait leur grand retour : + 65 % par rapport à 2021 et + 10 % par rapport à 2019. Les Britanniques redeviennent la principale clientèle étrangère après deux années marquées par les restrictions sanitaires et le Brexit. Les touristes néerlandais affichent également de très fortes évolutions grâce à une présence marquée durant la haute-saison (+ 7 points en Charente-Maritime et + 9 points en Charente par rapport à 2019. 2022 aura également été une saison réussie pour les hébergeurs comparé à 2019 : +10% pour les campings, +20% pour les locations saisonnières et +1% pour l’hôtellerie.

Pour 2023 et les années futures, l’ambition de Charentes tourisme est de renforcer toujours plus l’attractivité du territoire, grâce à un patrimoine riche, au développement des mobilités douces et à une offre culturelle étoffée du 1er janvier au 31 décembre.