Basé à Rochefort, en Charente-Maritime, il a pour mission de révéler des femmes et des hommes aux formes généreuses, qui assument et revendiquent pleinement leurs rondeurs. C’est le cas d’Alexandre Viger Fatras qui vient d’être élu Mister Diamantissime Poitou-Charentes 2023 et qui a pris la tête du comité régional. On l’écoute :

Lutter contre la grossophobie, un cheval de bataille pour Alexandre qui en a été victime :

Le Comité Poitou-Charentes Miss et Mister Diamantissime recherche des candidates et des candidats jusqu’en juin 2023 pour le concours 2024. Il faut avoir 18 ans minimum, et c’est sans limite d’âge. Le comité recherche également des partenaires et des évènements locaux pour se faire connaître. Rendez-vous sur sa page Facebook ou son compte Instagram « Miss et Mister Diamantissime Poitou-Charentes ».