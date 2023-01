Les élus de la Communauté d’agglomération travaillent actuellement à l’élaboration d’un Programme local de prévention et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. L’objectif est d’en réduire la quantité produite à travers un plan d’actions qui sera mis en place début 2024.

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire AGEC du 10 février 2020 impose une baisse de 10% des déchets ménagers et assimilés d’ici au 1er janvier 2030. Pour répondre à cette obligation réglementaire, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique s’engage dans l’élaboration d’un Programme local de prévention et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. A cette fin, élus, services de la CARA, agents communaux, représentants des chambres consulaires, clubs professionnels et associations ont participé ce jeudi aux premiers groupes de travail thématiques. Animés par le bureau d’études Ecogeos, les six groupes de travail ont eu pour thème : sensibiliser et inciter les habitants et les touristes à réduire leur production de déchets ; accompagner les professionnels, notamment du tourisme, dans une démarche de prévention ; assurer une éco-exemplarité à la CARA, dans les communes et lors de manifestations ; travailler en transversalité au niveau des politiques publiques en faveur d’un changement de comportement ; favoriser la réparation, le réemploi et la réutilisation dans une logique de réseau d’acteurs, et enfin agir contre le gaspillage alimentaire et mieux valoriser les bio-déchets.

A l’issue de ce travail de co-construction, dont le second aura lieu le 6 avril prochain, le Programme local de prévention et de valorisation des déchets ménagers et assimilés sera présenté et validé en conseil communautaire au second semestre cette année 2023, avec une mise en œuvre des premières actions dès le 1er janvier 2024.