L’inauguration hier au Centre hospitalier de Saintes d’une nouvelle unité de victimologie. Une unité qui doit permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, grâce à un accueil pluridisciplinaire.

Afin de répondre aux besoins des victimes, des professionnels de santé hospitaliers et des libéraux confrontés à des situations de violences complexes, le Centre Hospitalier de Saintes a décidé de mettre en place une unité de victimologie centrée sur la prise en charge des femmes victimes de violences. Cette unité aura 4 objectifs : lutter contre les inégalités d’accès aux soins urgents et à la prise en charge des victimes de violences, favoriser un accueil et des prises en charge pluridisciplinaires : médicales, psychologique, sociales et juridiques, garantir la continuité des prises charge des victimes de violences, et assurer une mission de coordination des acteurs sur le réseau de proximité. Les femmes victimes de violences physiques, sexuelles, ou psychologiques pourront être prises en charge au sein de cette unité avec ou sans avoir déposé plainte. Le travail en réseau, déjà amorcé, leur permettra d’être accompagnées pour le dépôt de plainte et les suites. Cette unité fonctionnera avec d’autres unités sur le Centre hospitalier telles que la gynécologie et la pédiatrie, afin de compléter ses prises en charge notamment pour les violences sexuelles et la prise en charge des enfants. Elle est dotée d’une permanence juridique, d’une consultation psychologique, ainsi que d’une consultation avec une assistante sociale.