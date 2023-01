Des perturbations sont à prévoir dans les transports demain. Dans le secteur de Royan, la circulation des bus sera légèrement impactée par la grève. Toutefois, les lignes 184 entre Saint-Romain-de-Benet et Saujon et 306 entre Corme-Écluse et Cozes ne seront pas desservies, et le trafic sur la ligne 8 Cozes/Semussac/Royan sera fortement perturbé.

Dans les écoles également, des difficultés sont à prévoir, comme à La Rochelle et Marennes où un service minimum d’accueil sera assuré. Mais il est recommandé de garder les enfants sur les temps de la cantine et de l’accueil périscolaire. C’est le cas également au collège Joliot-Curie de Tonnay-Charente où aucun repas ne sera servi au self. Il est demandé aux parents soit de récupérer leurs enfants, soit de leur fournir un pique-nique.