L’inauguration demain soir d’un nouveau lieu d’échanges et de rencontres à Surgères. « C’est ici » ouvre son local à l’association En avant-première, située au 32 faubourg Saint-Gilles. Convivial et festif, il va proposer des animations, des jeux et des conversations, mais aussi des spectacles, soirées contées et des cafés rencontres avec des auteurs, des lecteurs et des artistes de la région. Véronique Amans, l’une des responsables, nous en explique le concept :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/ici-1.mp3 Un lieu propice à la rencontre qui a été conçu et aménagé comme tel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/ici-2.mp3 L’inauguration de l’espace « C’est ici » a lieu ce jeudi à 18h.