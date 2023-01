Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d’un homme de 31 ans à La Tremblade. Davy Leroy n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Son véhicule a été retrouvé dans la commune, à la pointe espagnole, route des plages, vide de tout occupant. Le trentenaire mesure 1,71m, est de corpulence mince, a les cheveux blonds et les yeux marrons. Il porte des tatouages noirs sur les bras et les avant-bras. Et le prénom Enzo est tatoué sur ses doigts. On ignore ce qu’il portait comme vêtements le jour de sa disparition. Si vous avez des informations pouvant aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre-d’Oléron au 05 46 47 06 97.