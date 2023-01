L’appel à des manifestations de soutien ce midi et demain devant les tribunaux de La Rochelle et Niort. Sept militants anti-bassines sont jugés pour des actions menées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres en 2021. Deux comparaissent ce jeudi en correctionnelle à La Rochelle. Ils sont accusés d’avoir participé au démantèlement de la bassine de Cram-Chaban le 6 novembre 2021. Une manifestation est prévue en marge du procès à l’appel du collectif Bassines Non Merci, qui lutte contre l’implantation de réserves d’eau pour l’irrigation agricole. On écoute l’un de ses porte-paroles Julien Le Guet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/bnm-manif-lr.mp3 Plusieurs personnalités sont attendues en soutien aux prévenus comme la députée insoumise Clémence Guetté et le député européen Benoît Biteau, ainsi que des représentants syndicaux et des écologistes. A noter que d’autres actions sont prévues, notamment le 25 mars pour le printemps poitevin afin de continuer à faire pression sur le gouvernement.