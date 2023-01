C’est complet. Depuis hier, les deux avant-premières évènements de « Je te promets » dimanche prochain en Charente-Maritime affichent complet. Il ne reste plus aucune place pour les deux séances prévues à 14h30 au cinéma Le Lido de Royan et à 17h30 à l’Apollo ciné 8 de Rochefort. Les 750 entrées offertes se sont arrachées comme des petits pains, pour découvrir en exclusivité les deux premiers épisodes de la saison 3 de la série de TF1 avec Hugo Becker, Camille Lou et Marilou Berry, en présence d’une partie de l’équipe. C’est un évènement HÉLÈNE FM, VOG RADIO et l’émission « Chut… on écoute la télé ».