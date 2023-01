Deux voitures sont entrées en collision hier vers 4h20 du matin à Saintes. L’accident s’est produit sur la RD 137. Le bilan fait état de six blessés dont trois graves. Ils ont dû être désincarcérés des deux véhicules. D’importants moyens de secours ont été engagés sur place. Une trentaine de pompiers, six ambulances et douze policiers se sont rendus sur les lieux. Les victimes ont été transportées à l’hôpital. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’une des voitures, à bord de laquelle se trouvaient cinq jeunes âgés de 23 à 25 ans, roulait à contre-sens. Des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ont été réalisés. Les analyses sont en cours.