Retour au Top 14 ce soir pour le Stade rochelais. Après deux succès d’affilée en Coupe d’Europe, les Maritimes sont reboostés pour la reprise du championnat. Avec un derby. Les Rochelais reçoivent leurs voisins de l’Union Bordeaux-Bègles ce vendredi pour l’avant-dernier match de l’année. Si les Girondins connaissent une première moitié de saison en demi-teinte, avec six défaites, un nul et cinq victoires, et deux défaites en Champions cup, les Jaune et noir, champions d’Europe en titre, brillent dans cette compétition et sont actuellement premiers de leur poule. Côté Top 14, ils sont 4e du classement avec 31 points, loin devant les Bordelais 9e avec 26 points. Les Rochelais, favoris, espèrent une victoire en guise de cadeau de Noël. Coup d’envoi de cette 13e journée à 18h45 au stade Marcel-Deflandre.