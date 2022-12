L’association Trains et traction 17 en appelle aux dons pour retaper une vieille locomotive à vapeur Fives-Lille de 1910. La 3e qui permettra de faire circuler le Train des Mouettes entre Saujon et La Tremblade, au cœur des marais ostréicoles de la presqu’île d’Arvert. Elle viendra en renfort de la Schneider de 1891 et de la Henschel de 1912 pour accompagner le développement touristique de la ligne, après une année record en 2022 avec plus de 45 500 voyageurs. On écoute le président de l’association Trains et traction 17 Pierre Verger :

Afin de poursuivre le chantier de restauration, l’association qui gère le Train des Mouettes a donc besoin de dons :

Sachez que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. L’objectif de la cagnotte est de 80 000 euros. La moitié du chemin reste à faire. Les dons se font en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine. https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/locomotive-fives-lille-n3716?