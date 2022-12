C’est un spectacle incontournable chaque année pour Noël en Charente-Maritime. La crèche vivante revient à Châtelaillon-Plage à partir de ce lundi pour quatre soirs de représentation. L’histoire de la nativité en son et lumière, avec près de 80 comédiens bénévoles. Un spectacle toujours très attendu, comme le souligne Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire :

Un succès qui ne se dément pas d'années en années. Et pour cause :

600 spectateurs sont attendus chaque soir. Rendez-vous jusqu'à jeudi tous les soirs à 19h. Ça se passe sur le parvis de l'église, près du village de Noël et de la forêt magique.