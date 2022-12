La déception après une finale de Coupe du monde de foot de légende. La plus belle de l’histoire du Mondial, selon le président de la FIFA Gianni Infantino, après le match France-Argentine au Qatar. Au terme d’une incroyable rencontre, et malgré le triplé de Kylian MBappé en seconde période, les Bleus se sont finalement inclinés face aux Argentins de Lionel Messi, lors des tirs aux buts. Pas de 3e étoile pour l’équipe de France. Elle revient à l’Argentine. Coup dur hier soir pour les milliers de supporters rassemblés sur le Vieux-Port de La Rochelle, après cette rencontre à rebondissements. Les cafés et les bars étaient pleins à craquer pour vivre cette finale incroyable. Après les moments de joie et d’espoir, la tristesse a pris le pas après la défaite. Le Vieux-Port s’est vidé en quelques secondes.