Tous derrière les Bleus. Il devrait y avoir du monde ce dimanche sur le Vieux-Port de La Rochelle pour assister à la finale de la Coupe du monde de foot au Qatar. La France affronte l’Argentine à partir de 16h. Comme mercredi soir pour la demi-finale France-Maroc, des mesures de sécurité et de restriction de circulation ont été prises par les autorités municipales afin d’encadrer sereinement l’évènement. La Ville de La Rochelle mettra en place le dispositif de sécurité habituel. L’accès des véhicules au Vieux-Port sera fermé de 14h à minuit, de la Place du Commandant de la Motte Rouge à la rue Léonce Vieljeux. Un poste de sécurité sera placé au pied de la Grosse horloge. La Ville de La Rochelle rappelle que les feux d’artifice et fumigènes sont absolument interdits en raison de la gravité des risques que leur utilisation peut provoquer, tout particulièrement en présence de familles et d’enfants. Elle signale également qu’avec des petits coefficients de marée de 42 samedi et 49 dimanche, la hauteur d’eau dans le port sera faible même à la pleine mer. La vigilance doit donc être de mise pour éviter toute chute intentionnelle ou non.