Nature environnement 17 monte au créneau pour dénoncer les autorisations de remplissage des bassines. L’association écologiste de Charente-Maritime vient d’écrire à la préfète des Deux-Sèvres pour lui demander de modifier l’arrêté qui permet de puiser dans la ressource pour remplir la réserve de substitution agricole SEV17 située à Mauzé-sur-le-Mignon, près de Surgères. Car, selon elle, les conditions sont loin d’être réunies pour garantir la préservation de la ressource en eau, avec une situation très dégradée de la nappe phréatique et un cours d’eau à sec, comme le souligne Patrick Picaud, vice-président de Nature environnement 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/ne-17-1.mp3 Une situation qui, si elle reste en l’état, risque de fragiliser encore davantage les milieux, selon Patrick Picaud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/ne-17-2.mp3 Patrick Picaud qui en appelle à plus de vigilance, de responsabilité et de fermeté de la part des autorités préfectorales pour préserver les milieux aquatiques. Il attend une réponse de la préfète.