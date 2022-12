Les suites de l’affaire du jeune couple porté disparu dans les Deux-Sèvres. Le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire hier pour disparition inquiétante. Les recherches se poursuivent pour retrouver Leslie Hoorelbeke, 20 ans, originaire de Charente-Maritime, et Kévin Trompat, 22 ans, qui étaient accompagnés de leur chien Onyx. Cela fait maintenant plus de deux semaines que leurs familles sont sans nouvelle. Que s’est-il passé dans la nuit du 25 au 26 novembre, après cette soirée passée chez des amis à Prahecq ? Les véhicules des disparus ont été retrouvés dans les Deux-Sèvres, ainsi que des effets personnels et un document d’identité appartenant à Kévin, découverts dans un container à vêtements à Puyravault, près de Surgères. Autre élément important pour l’enquête : le téléphone de Leslie a borné une dernière fois le samedi 26 novembre à midi à Niort. Et depuis, plus rien. Un appel à témoins est toujours en cours.