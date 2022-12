L’ouverture prochaine de la future Maison de l’égalité et des droits des femmes à Rochefort. Une visite de chantier a eu lieu hier en fin de matinée, en présence du maire Hervé Blanché et de son adjointe en charge de l’Egalité, de la Solidarité et de l’Action sociale Isabelle Gireaud. L’occasion de faire le point sur ce projet qui sera inauguré le 8 mars 2023.

La date d’inauguration de la future Maison de l’égalité et des droits des femmes de Rochefort a donc été fixée au 8 mars 2023, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes. Ce nouveau lieu de vie, d’information et d’échange aura pour marraine une personnalité connue pour son engagement en faveur de la cause féminine, l’actrice, productrice et fondatrice du festival Sœurs jumelles Julie Gayet. Parce que les stéréotypes ont la vie dure, parce qu’ils doivent être détectés dès le plus jeune âge, la Ville a décidé de créer cette Maison de l’Égalité en se mettant à l’écoute des attentes de la population, de l’idée qu’ils se font de l’égalité. Ce projet est le premier en Nouvelle-Aquitaine à être porté par une collectivité. Dans un local municipal, mis à disposition de ce projet, toutes celles et tous ceux qui sont confrontés à une question ou une problématique relevant de l’égalité pourront trouver une réponse ou une orientation vers la ressource adaptée : employeurs, employés, jeunes, moins jeunes, parents, étudiants et étudiantes. Les victimes de violences sexistes y trouveront également un accueil et une orientation vers les services les plus appropriés à leurs besoins. Ce lieu ressources offrira aussi un espace de promotion de la culture de l’égalité par de la documentation, des temps de sensibilisation, des conférences et des expositions.

Pour Isabelle Gireaud, adjointe au Maire en charge de l’Égalité, de la Solidarité et de l’Action sociale, et vice-Présidente du Centre communal d’action sociale : « Les violences faites aux femmes ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Elles relèvent d’un problème de perception de l’égalité entre les sexes. Et parce que les garçons ont aussi les mêmes droits que les filles, les hommes seront les bienvenus à la maison de l’égalité ».