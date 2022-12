La gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune couple. Cela fait pratiquement deux semaines que Leslie Hoorelbeke, 22 ans, originaire d’Aigrefeuille-d’Aunis, et Kévin Trompat, 20 ans, n’ont plus donné signe de vie. Ils ont passé la soirée du 25 novembre chez des amis à Prahecq, au sud de Niort. Ils les auraient quittés vers 3h du matin pour aller dormir dans une maison voisine appartenant à un ami qui était absent cette nuit-là. Et depuis, plus rien. Leur voiture a été retrouvée vide devant le lieu de la disparition, et leurs téléphones n’émettent plus. Leslie mesure 1,68m, a les yeux marrons, les cheveux bruns mi-longs, et porte un tatouage sur la joue droite et plusieurs piercings sur le visage. Kévin mesure 1,73m, a les yeux bleus, les cheveux courts et châtains, et porte un tatouage sur la main droite. Ils étaient accompagnés de leur chien Onyx, croisé berger allemand, qui a disparu lui aussi. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Niort au 05 49 28 63 91 ou composer le 17.