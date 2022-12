Une fois de plus, la municipalité entend renforcer la présence de la poésie dans la Ville, à l’occasion des 10 ans d’obtention du label « Ville en poésie ». Un genre littéraire cher à la cité d’Hélène, qui veut lui redonner toutes ses lettres de noblesse.

Afin d’intensifier encore davantage la présence de la poésie dans la ville et de célébrer par la même occasion les 10 ans d’obtention du label « Ville en poésie », les élus ont impulsé la création d’un parcours poétique en extérieur, le long de la Gères, dans le parc du Château. Tout au long du parcours, les visiteurs pourront découvrir des poèmes contemporains exposés sur des pupitres. Dix, tous différents, seront conçus pour les 10 ans de labellisation de Surgères, première ville de Charente-Maritime à obtenir ce label en 2013. Ces pupitres marqueront le cheminement du sentier poétique de 283 mètres, et seront réalisés par huit élèves, deux professeurs de la filière ébénisterie du lycée du Pays d’Aunis de Surgères et Audrey Pluchon, designer, ancienne élève de ce même lycée et lauréate des Trophées CyclaB 2022. Ce projet a également pour ambition de mettre l’accent sur l’économie circulaire. Conduit en partenariat avec l’atelier CyclaB de Surgères, il a été validé par la maire de la Ville Catherine Desprez et Frédérique Ragot, adjointe à la Culture, le 10 novembre dernier au Lycée du Pays d’Aunis en présence des élèves, des enseignants et de Thierry Galais, chef de projet à CyclaB. L’inauguration du sentier poétique est prévue en mai 2023.