A Saintes, les écoles élémentaire Paul-Bert et maternelle des Jacobins en centre-ville sont menacées. Des parents d’élèves s’inquiètent d’une possible fermeture. Et ce, dès la fin de l’année scolaire en cours. Un dessein qui est en totale contradiction avec les projets de revitalisation du cœur de ville et de création de 80 à 100 logements d’ici 3 à 4 ans pour accueillir de nouvelles familles. On écoute Juliette Lauffet, déléguée des parents d’élèves à l’école des Jacobins :

Les parents d'élèves ont alerté la municipalité. Un courrier a également été transmis la semaine dernière à la sous-préfète Véronique Schaaf et au député Jean-Philippe Ardouin. Une pétition réclamant le maintien des deux écoles a été mise en ligne sur le site change.org