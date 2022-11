La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit en Charente-Maritime. La semaine dernière, un point de deal a été démantelé à La Rochelle, avec l’interpellation en flagrant délit d’un trafiquant. Une perquisition à son domicile permettait la saisie de 242 grammes d’héroïne et 8 grammes de cocaïne. Déféré devant la justice, il a été condamné à 14 mois de prison et placé en détention.

Et puis à Saintes, jeudi dernier, un dealer a été arrêté en possession de 245 grammes de résine de cannabis, 10 grammes de cocaïne et plus de 500 euros en numéraire. Il a été convoqué devant la justice.