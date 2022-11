La mobilisation à Tonnay-Charente à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Centre communal d’action sociale, le CAP centre social et l’association Vivratif proposent aujourd’hui et demain deux actions pour mettre en exergue cette problématique. Emmanuel Garcia, responsable du secteur adultes et familles au CAP centre social, nous en parle :

Un pot clôturera la journée. C’est ouvert à tous.

Et puis à Rochefort, le Centre communal d’action sociale propose demain soir une projection-débat sur le cyber-sexisme, le cyber-harcèlement et les cyber-violences faites aux femmes, avec le documentaire #SalePute réalisé par Florence Hainaut et Myriam Leroy. En présence du CIDFF de La Rochelle et de la Police nationale. C’est à 18h à l’Auditorium du Palais des congrès.