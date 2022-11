A ne pas manquer ce soir à 18h. Évènement sur HÉLÈNE FM et VOG RADIO, l’émission spéciale « Chut… on écoute la télé » présentée par Alain Jeanne, en public et en direct de l’Apollo ciné 8 de Rochefort pour le final de « Plus belle la vie », avec la présence des comédiens qui ont fait le succès de la série de France 3 depuis 18 ans. Une heure d’interview, de partage et de moments d’émotion, juste avant la diffusion des deux derniers épisodes et du prime final à l’Apollo ciné 8 de Rochefort dès 20h15. Même chose à l’Atlantic ciné de Saintes où la séance sera suivie d’un temps d’échange avec les acteurs. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, rappelons qu’une rencontre est prévue demain matin, de 10h à midi, à l’Hyper U de Saintes.