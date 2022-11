Anne-Laure Babault était présente dans nos studios ce matin. Cinq mois après son élection le 19 juin dernier, la députée de la 2e circonscription de Charente-Maritime Rochefort-Aunis est venue tirez un bilan de ses débuts à l’Assemblée nationale. Avec elle, nous avons abordé plusieurs sujets d’actualité : l’assurance chômage, la diminution des aides au carburant, la crise énergétique, la corrida, mais aussi la Coupe du monde de foot qui débute dans deux jours au Qatar et la multiplication des appels au boycott. Plus localement, Anne-Laure Babault est revenue sur ses engagements pour des contrôles renforcés de l’utilisation du prosulfocarbe en Plaine d’Aunis. Cet herbicide retrouvé en quantité record dans l’air sur le territoire. Une façon pour elle de protéger et rassurer la population. Dernier point abordé : la question des bassines. Le combat des opposants continue pour demander l’arrêt des projets en cours avec une manifestation qui s’annonce « historique » le 25 mars en Poitou-Charentes.