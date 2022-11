Retour sur la soirée « Plus belle la vie » organisée vendredi au cinéma l’Apollo 8 de Rochefort et l’Atlantic ciné de Saintes, à l’occasion de la retransmission des derniers épisodes et du prime final de la série qui s’est achevée 18 ans après son lancement sur France 3. Une douzaine de comédiens avaient fait le déplacement pour l’évènement organisé par Alain Jeanne, animateur de l’émission « Chut… on écoute la télé » sur HÉLÈNE FM et VOG RADIO. 750 spectateurs sont venus assister à la projection et rencontrer leurs acteurs préférés, à l’instar d’Ayron, Tatiana et Aurélie qui sont ressortis particulièrement émus :

Mais pas sûr selon les dires de la productrice historique du programme Claire de la Rochefoucault qui était présente et qui a évoqué un possible retour, mais le projet n’en serait, je cite, « qu’à l’état embryonnaire ».